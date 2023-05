Abel Ferreira no PSG? Veja o que se sabe sobre o futuro do técnico do Palmeiras 

De acordo com jornal francês, treinador do Verdão pode substituir Christophe Galtier no clube de Paris

Reprodução/TV Palmeiras Abel Ferreira está na mira do PSG



O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, está numa lista de cotados para substituir Christophe Galtier no Paris Saint-Germain, informou o jornal “L’Équipe”. De acordo com a publicação, o comandante palmeirense é bem avaliado por Luís Campos, diretor do clube, que chegou a treinar o então lateral-direito no Penafiel (Portugual). O português, entretanto, ainda não foi procurado pela diretoria e está numa relação com José Mourinho (Roma), Thiago Motta (Bologna) e Marcelo Gallardo (River Plate). Além disso, existe a possibilidade de Galtier continuar à frente do elenco, já que tem contrato até a metade de 2024 e deverá terminar a temporada como campeão nacional.

Até o momento, Abel Ferreira não respondeu sobre o interesse do Paris Saint-Germain. Nas últimas semanas, no entanto, o técnico do Palmeiras precisou lidar com perguntas sobre uma possível oferta do Nice, também na França. Em todas as respostas, o comandante do Verdão afirmou que desejava continuar no time paulista, onde já conquistou oito taças. “Já disse que sou um treinador que gosta de estar onde querem que eu esteja”, falou em abril, depois de levantar a taça do Paulistão. Seu contrato com o Alviverde também é válido até 2024, mas a presidente Leila Pereira declarou que pretende prorrogar o vínculo com o lusitano.