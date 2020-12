Abel Ferreira pede mais ‘humildade’ ao Palmeiras após derrota para o Internacional

O treinador português pediu que os jogadores do Verdão tenham outra postura na partida contra o América-MG, marcada para a próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira pediu outra postura do Palmeiras na partida contra o América-MG



O treinador Abel Ferreira ficou insatisfeito com a atuação do Palmeiras na derrota por 2 a 0 diante do Internacional, na noite do último sábado, 19, no Beira-Rio, no confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o comandante português pediu uma postura mais “humilde” dos jogadores do Alviverde e demonstrou preocupação para o próximo confronto da equipe, marcado para quarta-feira, 23, contra o América-MG, no Allianz Parque, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil.

“Temos de ser sempre humildes, temos que entrar com um ritmo forte nos jogos. Jogamos com um time com qualidade individual e que jogou bem, administraram o ritmo de jogo. Mas temos que entender e dar a volta nisso”, disse o treinador palmeirense. “No primeiro tempo, fomos lentos com a circulação da bola, devíamos ser mais rápidos e sabemos fazer isso. Eles fizeram o gol no escanteio, mas não podemos conceder o escanteio dessa forma”, continuou Abel. “O adversário deixou um ritmo lento, não gosto desse tipo de jogo. Por isso a importância da eficácia nesses tipos de jogos, porque não são muitas oportunidades. Tivemos chances. Depois de ter arriscado tudo, porque perder não nos interessa, acabamos sofrendo um gol no contra-ataque. Primeiro tempo equilibrado, entramos muito bem no segundo, podíamos ter feito nas poucas que criamos, mas o adversário foi eficaz.”

O treinador luso exige que o Palmeiras seja totalmente diferente na partida decisiva frente ao América-MG. “Jogo importante para nós, a equipe que eliminou o Inter, o Corinthians, é muito organizada. É uma equipe que sabe o que faz, não está na semifinal por acaso. Temos que respeitar 100% nossos adversários, mas somos o Palmeiras e queremos passar de fase. Vamos nos preparar para isso.”