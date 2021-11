Abel Ferreira recebe bolo de torcedoras por completar 1 ano de Palmeiras

Com um ano de Verdão, o português fica atrás somente de Felipão, Gilson Kleina, Vanderlei Luxemburgo e Jair Picerni entre os mais duradouros no clube desde 2001

Reprodução/Twitter/@sepdasminas Abel Ferreira completou 1 ano de Palmeiras e ganhou um bolo de presente de algumas torcedoras



Abel Ferreira recebeu uma grata surpresa na saída da Academia de Futebol, na noite da última terça-feira, 2. Deixando o centro de treinamento do Palmeiras, o técnico foi parado por um grupo de torcedoras palmeirenses e recebeu um bolo por ter completado um ano no clube. Em vídeos divulgados nas redes sociais, o “SEP das Minas” divulgou o momento em que presenteou o português com o doce personalizado. Nas imagens, é possível ver o técnico saindo de seu carro e sendo tietado por algumas dezenas de pessoas. Confira abaixo.

Campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil da temporada passada, Abel Ferreira levou o Palmeiras a mais uma final do principal torneio da América do Sul – a decisão será realizada no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, diante do Flamengo. Anunciado em 30 de outubro de 2020, o treinador entrou para a seleta lista de técnicos mais longevos do Alviverde no século. Com um ano de Verdão, o gajo fica atrás somente de Felipão, Gilson Kleina, Vanderlei Luxemburgo e Jair Picerni entre os mais duradouros no clube desde 2001. Ao todo, ele e sua comissão técnica comandaram o Palmeiras em 97 partidas, com 51 vitórias, 22 empates e 24 derrotas.