Torcedor do Grêmio acusa Luiz Adriano, do Palmeiras, de provocar invasão do campo

ROBERTO VINÍCIUS/AGAFOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/10/2021 Torcedores do Grêmio invadiram a arena após a derrota para o Palmeiras no último domingo, 31



Um dos torcedores do Grêmio envolvido na invasão da Arena na partida contra o Palmeiras, no último domingo, 31, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, se apresentou espontaneamente ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre. Os infratores danificaram cabine do VAR, equipamentos de transmissão, microfones, painel de publicidade e de entrevista após o time de Abel Ferreira derrotar os gaúchos por 3 a 1. Segundo relatou o juiz Marco Aurélio Martins Xavier à Rádio Gaúcha, o torcedor, que já foi punido, afirmou que a ação foi motivada por uma provocação do jogador Luiz Adriano, atacante do Palmeiras. “Um torcedor se apresentou espontaneamente. Ele já foi processado e está respondendo pela invasão. Uma medida alternativa ao processo, que é o acordo de não persecução penal (ANPP). Ele confessou a invasão e vai ficar três meses afastado dos estádios, se apresentando a delegacias de polícia como uma medida alternativa”, explicou Xavier.

Uma multa será aplicada no caso do torcedor descumprir a ordem. Durante o depoimento, o gremista afirmou que a torcida respondeu a uma provação de um jogador do time adversário, o atacante Luiz Adriano do Palmeiras. “A versão do torcedor é que foi provocado por um dos atletas do Palmeiras. Evidentemente essa é uma alegação que está sendo investigada, porque se ensejou um novo registro de ocorrência. Nós tentamos fazer uma audiência no mesmo momento com o jogador Luiz Adriano, mas ele já tinha se retirado do estádio. Vamos ouvir o jogador e apurar isso”, apontou o juiz. Além da invasão do gramado, outro registro de violência ocorreu em um dos pontos de estacionamento nas dependências do estádio, onde foram danificados alguns automóveis, inclusive dois veículos do Poder Judiciário e uma viatura da Polícia Civil. O Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos realizar uma audiência virtual nesta quarta-feira, 3, definir se os torcedores do Grêmio poderão assistir ao Gre-Nal, marcado para o próximo sábado, 6.