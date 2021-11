Abel Ferreira revela que está fazendo ‘experiências’ no Palmeiras para final da Libertadores

Cada dia mais perto da decisão, marcada para o dia 27 deste mês, contra o Flamengo, o treinador revelou quais jogadores ele está testando

EFE/EPA/Andre Penner Abel Ferreira orientando os jogadores do Palmeiras



Abel Ferreira lamentou a derrota do Palmeiras diante do Fluminense, na noite do último domingo, 14, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cada dia mais perto da final da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 27 deste mês, contra o Flamengo, o treinador revelou que está fazendo algumas “experiências” no Alviverde para a decisão que acontecerá no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Uma delas é na lateral-direita, onde o técnico não poderá contar com o suspenso Marcos Rocha.

“Não queria muito abrir o jogo, estou fazendo minhas experiências. Na minha cabeça está claro o que temos que fazer, mas no dia 27 vocês saberão”, disse o treinador, que escalou Mayke como titular contra o Fluminense, mas pode começar o clássico diante do São Paulo, nesta quarta-feira, 17, com Gabriel Menino. Para o Choque-Rei, inclusive, o português pediu mais concentração, algo que falto diante dos cariocas. “Não há ninguém que queira ganhar mais do que eu. Não tivemos pernas e nem cabeça no segundo tempo contra o Fluminense, mas o próximo jogo vale três pontos e nossa obrigação é entrar concentrados para ganhar”, afirmou o técnico.

Abel Ferreira também não escondeu a preocupação com o desgaste e espera, com 72 horas até o clássico, reorganizar o Palmeiras. “Houve erros táticos e técnicos que não são muito normais da nossa equipe. Enquanto tivemos perna e cabeça, a cabeça estava focada e organizada. No final é muito notório: erros de passe e de posição que não são normais na nosso time. Com as 72 horas de descanso, como a Fifa manda, é mais fácil recuperar.”