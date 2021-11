Brasileirão: Fluminense vira contra o Palmeiras no fim e vence por 2 a 1

Palmeiras saiu na frente no primeiro tempo, mas no segundo Yago Rocha fez dois e deu a vitória ao Tricolor das Laranjeiras

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Yago Rocha foi o homem do jogo



O Fluminense recebeu o Palmeiras na noite deste domingo, 14, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu no fim por 2 a 1. O placar deixa o alviverde na terceira colocação com 58 pontos, enquanto o Tricolor das Laranjeiras sobe para oitava colocação. A equipe de Abel Ferreira abriu o placar aos 28 primeiros com Dudu pegando a bola de primeira de fora da área e acertando o ângulo. No primeiro minuto do segundo tempo, Yago Rocha chutou, a bola desviou na zaga palmeirense e parou no fim das redes. O Palmeiras teve mais domínio do jogo, com mais chances criadas. Porém, aos 43 minutos, Yago apareceu mais uma vez. Em lance parecido com o gol de Dudu, o meio-campista chutou de fora da área e acertou no cantinho de Weverton. Na rodada do meio de semana, o Palmeiras faz o clássico contra o São Paulo na quarta-feira, dia 17, às 20h30 (horário de Brasília) e o Fluminense joga contra o Juventude, fora de casa, no mesmo dia e horário.