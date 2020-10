Abel Ferreira se despede do PAOK e fica perto de ser oficializado pelo Palmeiras

Ainda não há, porém, uma definição sobre quando ele deixará a Europa para se apresentar ao Verdão

Abel Ferreira está muito perto de ser oficializado como novo treinador do Palmeiras. O treinador português se despediu do elenco do Paok, nesta sexta-feira, 30, no retorno do time à Grécia após duelo com o Granada, na Espanha, pela Liga Europa. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram Abel bastante emocionado em seu último contato com os jogadores, abraçando vários deles, na sequência do seu último compromisso à frente do time, um empate sem gols.

Ainda não há, porém, uma definição sobre quando ele deixará a Europa para se apresentar ao Palmeiras ou mesmo uma data para apresentação. Mas apenas detalhes impedem a assinatura do contrato, que deverá válido até dezembro de 2022. De saída o PAOK, o treinador português, de 41 anos também acumula passagens pelo Sporting Braga e pelas categorias de base e time B do Sporting Lisboa. Neste ano, o técnico português ganhou notoriedade ao eliminar o Benfica, de Jorge Jesus, nos playoffs da Liga dos Campeões. Em jogo único, a equipe de Abel venceu por 2 a 1. Na fase seguinte, porém, com duas derrotas para o Krasnodar, da Rússia, a equipe foi eliminada e acabou direcionada para a Liga Europa.

No Palmeiras, Abel substituirá Vanderlei Luxemburgo, demitido após uma série ruim de resultados no Campeonato Brasileiro. Ele será o primeiro estrangeiro a comandar o time na gestão do presidente de Maurício Galiotte, que também apostou em Mano Menezes, Luiz Felipe Scolari, Roger Machado, Alberto Valentim, Cuca e Eduardo Baptista. Até a sua chegada, o auxiliar Andrey Lopes seguirá à frente da equipe, que na segunda-feira receberá o Atlético Mineiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

