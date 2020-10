Arboleda comparece a baile funk e gera nova polêmica no São Paulo; veja

Confira o vídeo do zagueiro do Tricolor que está circulando nas redes sociais

Reprodução/Instagran Arboleda apareceu em um baile funk na Zona Sul da cidade de São Paulo



O zagueiro Robert Arboleda, do São Paulo, voltou a gerar polêmica. O equatoriano compareceu na madrugada desta sexta-feira, 30, ao show do Mc Guga, em um baile funk no Campo Belo, na Zona Sul da capital paulista. A visita do jogador ao evento foi flagrada pelo próprio cantor, que registrou o encontro com o atleta são-paulino em seu Stories no Instagram. Veja o momento no final da matéria. Em contato com a reportagem da Jovem Pan, a assessoria do Tricolor informou que Arboleda treinou normalmente e a diretoria discutirá uma possível punição ao defensor.

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo ficaram insatisfeitos com a postura de Arboleda. Muitos internautas alegaram que o defensor, atualmente ocupando o status de reserva na equipe de Fernando Diniz, demonstrou falta de comprometimento com o clube e desrespeitou o distanciamento social em meio à pandemia da Covid-19. “O elenco do São Paulo não vai aguentar essa sequência de jogos, daí o palhaço ao invés de colaborar aparece em festinha achando que ta tudo normal. Quebra o meu galho Arboleda…”, disparou um torcedor. Outros, no entanto, amenizaram a situação e justificaram que Arboleda estava apenas curtindo o seu dia de folga. “Pensei que o Arboleda tinha aparecido com a camisa do Corinthians agora, mas o cara só tava aproveitando a folga dele….”, comentou uma usuário do Twitter.

Arboleda já se envolveu em outras polêmicas desde que chegou ao Tricolor. Em 2018, o zagueiro bateu o seu veículo após dirigir em alta velocidade na rua Atílio Inocenti, no Itaim Bibi, zona oeste. Já no final do ano passado, o equatoriano foi extremamente criticado por aparecer em uma foto vestindo a camisa do rival Palmeiras – ele se desculpou e justificou que só utilizou a peça devido a uma aposta com um amigo. Já em 2020, o defensor foi filmado dançando após ter desfalcado o time em um clássico contra o Corinthians por ter sofrido uma lesão muscular.

O papo da vez sobre Arboleda é ele estar no baile do DJ Guga na night paulistana. Temos nada a ver com a vida pessoal do zagueiro, a questão que levantam é que mesmo em 'fase verde', ainda tem restrições devido ao coronavírus (outro dia Daniel Alves gerou maior polêmica)… pic.twitter.com/7TLo0G3gQm — SPFC24HORAS.COM.BR 🇾🇪 (@SPFC24Horas_) October 30, 2020

Que se dane se o Arboleda curte balada ou não, a questão é se domingo ele falhar, vão lembrar da camisa do Palmeiras, das festinhas na pandemia, o cara já é todo queimado, é no mínimo ter bom senso carai, parece que ele faz de propósito, pede pra aparecer nos vídeos. — Zueira Tricolor Football (@zueiratricolorf) October 30, 2020

Não adianta ter criticado o Daniel Alves e passar a mão na cabeça do Arboleda, os dois estão errados e ponto. — 𝔖𝔞𝔫𝔱𝔞𝔫𝔞 (@_isabel4s) October 30, 2020

Arboleda smp foi e sempre vai ser um excelente zagueiro. Nunca fez corpo mole, nunca deixou de ter raça e de representar nosso manto. Tem que ser cobrado internamente pela diretoria por estar se descuidando na pandemia e correndo o risco de prejudicar os demais, fora isso, NADA! — Ph 🇾🇪🦍 (@pee_hsilva) October 30, 2020

O caso Arboleda só mostra que nem os jogadores estão preocupados com essa Covid e não leva a sério, imagina a sociedade em si? A verdade que quase ngm está se cuidando,direto vejo no twitter mesmo o povo dizendo que o rolê foi bom o baile foi dahora e etc — Renan Reis🇾🇪 (@RenanReis8486) October 30, 2020

Arboleda tinha que ser banido do SPFC, mas infelizmente só tem bundão na diretoria — SPFC (@Renato__r) October 30, 2020