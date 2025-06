Abel Ferreira se emociona, exalta Palmeiras e projeta estreia no Mundial: ‘Competir do primeiro ao último segundo’

Na véspera da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, o técnico Abel Ferreira concedeu uma coletiva de imprensa marcada por emoção, entusiasmo e gratidão. Em Nova Jersey, onde a equipe enfrenta o Porto neste domingo (15), às 19h (de Brasília), o português relembrou suas origens, elogiou a presidente Leila Pereira e demonstrou confiança na preparação do elenco para a competição. “Temos tanta vontade de estar aqui que viríamos até a pé ou a nado”, declarou o treinador, ao comentar a obsessão do clube pelo torneio. Abel destacou que o Mundial sempre foi um objetivo em sua trajetória e que o elenco chega com ambição de enfrentar os melhores do mundo.

“Não é qualquer competição, é um campeonato do mundo. Queremos competir do primeiro ao último segundo”, afirmou. Durante a entrevista, Abel se emocionou ao mencionar sua cidade natal, Penafiel, no norte de Portugal, região próxima ao adversário da estreia. Em tom descontraído, contou que levou a biografia de José Mourinho para a lua de mel, mas não pôde ler por causa da esposa. “O futebol português me ajudou muito. O Palmeiras me consagrou”, resumiu.

O treinador também abordou a importância da estrutura e da gestão do clube, exaltando sua relação com a presidente Leila Pereira, com quem, segundo ele, forma um “triângulo mágico”, ao lado dos jogadores e da comissão técnica. “Só há bons treinadores com boas estruturas, jogadores e presidentes. Tenho a melhor presidente do mundo”, declarou. Abel, que tem contrato até dezembro, revelou que se sente valorizado no clube e disse que a possibilidade de renovar até o fim da gestão de Leila está em aberto. “Quando uma presidente diz que você só sai se quiser, isso pesa”, disse.

Sobre o elenco, o técnico elogiou o equilíbrio entre juventude e experiência e afirmou que os atletas precisam entrar em campo com “mente leve, corpo solto e coração quente”. Ele também se mostrou atento à condição do gramado do MetLife Stadium, afetado pela chuva. “Espero que esteja à altura do evento”, comentou.

Abel está no Palmeiras desde o fim de 2020 e soma dez títulos no comando do time. Ao ser perguntado se o clube é o mais especial de sua carreira, respondeu sem hesitar: “É o clube que me deu tudo. Ter minha família comigo no Brasil é meu maior título”. Com o discurso alinhado entre emoção e confiança, Abel reforçou que o Palmeiras está preparado. “Seja contra quem for, jogue onde jogar, é possível ganhar”, concluiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira