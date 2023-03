Abel Ferreira se manifesta após superar recorde histórico de Felipão no Palmeiras; confira

Desde que foi contratado, em outubro de 2020, o técnico já levou o Verdão à 11 finais de campeonatos

Cesar Greco/Palmeiras - 03/10/2022 Abel Ferreira é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras



Abel Ferreira atingiu um recorde expressivo no Palmeiras após a vitória sobre o Ituano, na tarde do último domingo, 19, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista 2023. Com o resultado, o português se isolou como o treinador com mais finais na história do clube. Agora, o lusitano chega a 11 decisões à frente do Alviverde, deixando para trás o consagrado Luiz Felipe Scolari, com dez. Desde que foi contratado pelo Verdão, em outubro de 2020, o técnico ganhou duas finais de Libertadores (2020 e 2021) e uma de Paulista (2022), Copa do Brasil (2020), Supercopa do Brasil (2023) e Recopa Sul-Americana (2022). Por outro lado, o profissional foi derrotado nas decisões do Paulistão (2021), Supercopa do Brasil (2021), Recopa Sul-Americana (2021) e Mundial de Clubes (2022). Perguntado sobre a marca durante entrevista coletiva, o comandante afirmou que é insaciável. “Há pessoas que dizem que não tem que provar mais nada a ninguém. Eu penso o contrário. Penso que tenho que provar todos os dias, que o que eu faço não é suficiente. Nunca estou satisfeito. Sempre acho que tem espaço para melhorar, sempre estou em dúvida se vou ganhar o jogo ou não. Tenho minhas inseguranças, tenho de provar constantemente que mereço estar onde estou. Mas isso sou eu, desde pequeno. Ninguém nunca me deu nada, sei de onde vim, que fui jogador por esforço meu”, declarou em conversa com a imprensa.

“Nunca estou satisfeito, procuro sempre melhorar, sei que não sou o melhor, os adversários estão preparados para nos derrotar. Digo aos jogadores: quando relaxarem, baixarem a guarda, e vai acontecer, não somos invencíveis”, continuou Abel Ferreira, falando também sobre a entrega do time. “Parece fácil, né? Agora somos obrigados a ganhar. O Palmeiras vai perder, não sei quando, mas vai perder. Não somos obrigados a ganhar. O que digo é que somos obrigados a deixar tudo em campo, é a única obrigação. É fácil estar sentado aqui e dizer um monte de coisa. Mas o Água Santa passou, o Ituano também. Parece fácil, mas foi difícil, e vocês viram. Um erro contra essa equipe e a gente estava fora”, acrescentou o técnico palmeirense. Abaixo, compare as marcas de Abel Ferreira e Felipão no comando do clube paulista.

Finais de Abel Ferreira no Palmeiras

Finais vencidas: Libertadores (2020 e 2021), Paulista (2022), Copa do Brasil (2020), Supercopa do Brasil (2023) e Recopa Sul-Americana (2022)

Finais perdidas: Paulistão (2021), Supercopa do Brasil (2021), Recopa Sul-Americana (2021) e Mundial de Clubes (2022)

Finais de Felipão no Palmeiras