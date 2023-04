Pesquisa mostra Flamengo, Corinthians e São Paulo como times de maiores torcidas no Brasil; veja lista completa

Estudo consultou 1.600 pessoas pela internet entre 6 e 20 de abril; respostas foram captadas em 640 municípios em todo o país

Luis Acosta / AFP Torcida do Flamengo comemorando título da Libertadores de 2022



O Flamengo permanece como a maior torcida do Brasil, segundo informou a pesquisa AtlasIntel, obtida pelo “Ge.com”, nesta terça-feira, 25. De acordo com a matéria, o Rubro-Negro é o clube favorito de 21,9% dos torcedores, seguido por Corinthians (14,2%), São Paulo (9,9%), Palmeiras (7,7%) e Vasco (6,2%) – a margem de erro é de 2% para mais ou para menos. O estudo consultou 1.600 pessoas pela internet entre 6 e 20 de abril. As respostas foram captadas em 640 municípios em todo o país. Segundo os responsáveis pela levantamento, não houve mudanças gritantes em relação a outros estudos recentes. A única exceção é a pesquisa feita pela Quaest, encomendada pela Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Além de colocar o Palmeiras no terceiro lugar, à frente do São Paulo, a publicação também indicou o Atlético-MG na quinta posição.

O levantamento AtlasIntel informa que o Flamengo lidera em três das cinco regiões do Brasil: Centro-Oeste, Nordeste e Norte. No Sudeste, o Corinthians é o único a superar o Rubro-Negro. Já no Sul, Grêmio e Internacional dominam, enquanto os paulistas São Paulo, Corinthians e Palmeiras vêm na sequência. A pesquisa também mostra Flamengo e Corinthians somam 46% do público que ganha até R$ 2 mil mensais. Entre os que recebem mais de R$ 10 mil, maior faixa salarial feita pela pesquisa, Timão (15,6%) e Rubro-Negro (14,2%) também lideram.

Veja o levantamento da pesquisa AtlasIntel: