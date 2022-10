Palmeiras larga atrás, mas vence o Botafogo fora de casa e segue isolado na liderança do Brasileirão

Alviverde está com 63 pontos, dez a mais do que o vice-líder Internacional

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Dudu fez o último gol da vitória do Palmeiras na partida



O Palmeiras venceu por 3 a 1 o Botafogo, na noite desta segunda-feira, 3, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com o resultado, o Alviverde segue isolado na liderança da competição com 63 pontos, dez a mais do que o vice-líder Internacional, que soma 53 pontos. Por outro lado, o time carioca ocupa a 10ª colocação, com 37 pontos. Em campo, o jogo foi bastante movimentado, principalmente na primeira etapa. O Botafogo abriu o placar com Tiquinho Soares aos 20 minutos. Mas o Palmeiras empatou com Gustavo Scarpa (após pênalti bobo de Gabriel Pires) e virou com Mayke pouco depois. Os líderes do Brasileiro continuaram mandando na partida e foram superiores durante o resto do jogo. Os paulistas ampliaram a vantagem na etapa final com Dudu e não sofreram depois disso.