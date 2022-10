Vampeta critica Abel Ferreira por ‘patada’ em jornalista após vitória do Palmeiras: ‘Foi deselegante’ 

Treinador do Verdão deu resposta grosseira ao ser questionado sobre a estabilidade do time com um homem a menos

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/TV Palmeiras Vampeta critica Abel Ferreira por declaração grosseira em entrevista coletiva



Abel Ferreira voltou a ser protagonista de uma polêmica na noite da última segunda-feira, 3, ao dar uma resposta “atravessada” a um jornalista, após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, em pleno Engenhão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre como o Alviverde conseguiu se manter estável com um jogador a menos, o treinador português foi grosso. “Por isso eu sou treinador e vocês jornalistas. Se quiserem, vão até a CBF, façam o curso e sentem no meu lugar. É isso que vocês tem que fazer”, disparou. Durante o programa “Bate-Pronto”, o comentarista Vampeta criticou a postura do técnico palmeirense e lembrou que o estrangeiro é bem tratado no Brasil. “Foi deselegante. Ele estava nervoso por ter tomado um cartão vermelho. Se eu não me engando, o Abel já levou 42 cartões desde que chegou ao Palmeiras, mais do que qualquer outro jogador. Era para ele ter ido para a coletiva mais leve, já que o time ganhou e disparou na liderança do Brasileiro. Estava muito mal humorado. O pessoal estava comparando ele com o Muricy neste sentido, mas o Muricy era mais elegante do que ele. Isso porque ele é muito bem tratado no Brasil, ganhando até o título de cidadão paulista”, disse o comentarista da Jovem Pan.

O jornalista Mauro Cezar Pereira, por sua vez, preferiu focar na conduta do time dentro de campo e mostrou espanto com mais uma expulsão da equipe palmeirense. “O colega ficou surpreso com o fato do Palmeiras resistir ao Botafogo com um homem a menos, mas eu achei normal. Mesmo quando houve a expulsão, o Abel fez uma mexida comum. O Botafogo não iria incomodar mesmo… Se achasse um gol, seria muito. O que me espanta é a quantidade de cartões vermelhos do Palmeiras, um time que dizem que tem força mental. Para quem tem força mental, é uma quantidade muito alta. Lembrando que o time foi eliminado da Libertadores por causa de uma expulsão contra o Athletico-PR”, analisou.