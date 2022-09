Danilo desabafa após expulsões no Palmeiras e declaração de Abel Ferreira: ‘Continuo o mesmo’

O jovem negou ser um jogador violento e tratou de dar uma resposta ao treinador, que atribuiu a queda de desempenho à convocação para a seleção brasileira

JHONY INÁCIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Danilo é abraçado por Rony após abrir o placar para o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino



O meio-campista Danilo, do Palmeiras, utilizou suas redes sociais nesta terça-feira, 20, para fazer um desabafo. Após ser expulso de duas partidas do Verdão nos últimos 40 dias, o volante reconheceu que não vive a melhor fase. Apesar disso, o jovem negou ser um jogador violento e tratou de dar uma resposta ao treinador Abel Ferreira, que atribuiu a queda de desempenho à convocação para a seleção brasileira – o atleta foi chamado para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, ainda em junho. “A vida de um atleta é muito doida mesmo, talvez alguns de vocês nem façam ideia, é feita de altos e baixos e no caso do futebol ainda mais maluca. Profissionalmente, já estive em momentos melhores no clube e acreditem, meus últimos jogos também não me deixaram feliz! Sei da importância do Palmeiras na minha carreira pois construímos, diariamente, uma história de vitórias e temos mais para conquistar! Trabalho dia a dia, incansavelmente para buscar meu melhor sem que nada tire o meu foco”, iniciou Danilo, em texto publicado em sua conta oficial no Instagram.

Danilo foi expulso pela primeira vez no dia 10 de agosto, quando cometeu falta dura e deixou o Palmeiras com um a menos diante do Atlético-MG, em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores da América. Já no último domingo, 18, o meio-campista voltou a receber um cartão vermelho direto por uma chegada forte em Yeferson Soteldo, durante o embate diante do Santos. “Quem acompanha minha carreira sabe que estou longe de ser um cara violento e desrespeitoso dentro e fora de campo tanto que em toda a minha carreira tive duas expulsões, a primeira contra o Atlético Mineiro em que num lance escorreguei e cometi a falta. A segunda no último jogo contra o Santos em que cometi a falta para evitar um provável gol, errei, e não tenho nenhum problema em assumir minha responsabilidade, preferi a falta do que o risco do gol e exagerei, me desculpo com meus colegas de trabalho e com os torcedores que sempre apoiaram nos bons momentos e sabia que não seria diferente agora, obrigado! Então, de cabeça erguida, seguirei trabalhando pois temos objetivos a alcançar e como disse, sei da minha importância para este objetivo! Continuo o mesmo, sigo bem e confiante no meu potencial pois sei que é na adversidade que nos tornamos ainda maiores! Avanti Palestra!”, finalizou Danilo.