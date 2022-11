Abel Ferreira vai deixar o Palmeiras? Veja a resposta da presidente Leila Pereira 

Mandatária do Verdão falou com a imprensa após o sorteio da fase de grupos do Paulistão 2023

Reprodução/Jovem Pan Leila Pereira falou com a imprensa depois de participar do sorteio da fase de grupos do Paulistão 2023



Perto de conquistar o Campeonato Brasileiro 2022, o Palmeiras não teme perder o técnico Abel Ferreira após o fim da temporada 2022. Mesmo com o português recebendo sondagens de clube exterior e sendo cotado para assumir Brasil ou Portugal após a Copa do Mundo, o Alviverde confia na permanência do treinador em 2023. Quem garantiu foi a presidente Leila Pereira, em entrevista ao repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan. “Eu tenho certeza absoluta que o Abel Ferreira está feliz no Palmeiras. Além disso, o clube está extremamente com o trabalho dele. Eu não tenho preocupação nenhuma com relação ao nosso técnico. Temos contrato até 2024 e pretendo que ele fique por muito, muito tempo. Vou fazer o possível e o impossível para que isso aconteça”, declarou a mandatária nesta terça-feira, 1º, depois de participar do sorteio da fase de grupos do Campeonato Paulista 2023, no Pacaembu. Bicampeão da Libertadores da América, vencedor do Paulista, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana, Abel pode ganhar o seu primeiro Brasileirão nesta quarta-feira, 2, caso o Palmeiras vença o Fortaleza, no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília). Outra possibilidade é contar com um tropeço do Internacional, segundo colocado que encara o América-MG, em Belo Horizonte, às 16 horas.