Abel Ferreira valoriza mentalidade do Palmeiras e vê empate ‘justo’ com o Atlético-MG

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira acompanhando partida do Palmeiras contra o Atlético-MG, pelas quartas da Libertadores de 2022



Abel Ferreira exaltou a mentalidade do elenco do Palmeiras após o empate com o Atlético-MG em 2 a 2, na noite da última quarta-feira, 3, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Depois de ser dominado pelo Galo, o time alviverde buscou o empate através das bolas paradas, levando um bom resultado para São Paulo – a volta acontece na próxima quarta-feira, 10, no Allianz Parque. “São os jogadores que fazem a diferença, nós temos planos para o jogo, mas o jogo também tem planos para nós. Não estava nos planos estes 45 minutos, o começo da segunda parte, mas o jogo teve um plano para nós. Eles sabem, não é de hoje, que a obrigação é dar o melhor de cada um. Que cada um dê o máximo que pode. Direcionar nosso foco e energia para aquilo que controlamos. Eu não mudo o futebol brasileiro, mas posso mudar meus jogadores, a forma como eles pensam e jogam. O segredo hoje foi sermos positivos mesmo na adversidade, e acho que a equipe tem dado passos muito grandes para lidar com as adversidades do jogo”, analisou.

Abel Ferreira viu o empate do Palmeiras como “justo” e voltou a valorizar a entrada da equipe alviverde. “É fruto de muito trabalho dos nossos jogadores, que têm uma crença e mentalidade competitiva muito forte. É uma equipe que tem sucesso porque sabe que se der o máximo nos treinos e jogos, o treinador aceita qualquer resultado. Tem que dar em cada lance o melhor de si. Jogamos contra uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, nos pressionou muito, nos reduziu espaço, e foi melhor que o Palmeiras na primeira parte”, introduziu o técnico. Na segunda parte, após o gol, fomos muito melhores, fizemos dois gols, tivemos ainda uma grande oportunidade pelo Dudu. Nós no segundo tempo jogamos da nossa maneira, e quando é da nossa maneira, esta equipe é capaz de tudo. Nunca devemos desistir, acho que o empate acaba por ser o resultado justo e deixa tudo aberto para a segunda mão”, completou.