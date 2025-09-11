Andreas Pereira é apresentado pelo Palmeiras, deixa Libertadores ‘no passado’ e diz que escolha ‘não foi difícil’

Meio-campista jogou no Flamengo e ficou marcado por um erro que originou o gol do título palmeirense na Libertadores, marcado por Deyverson

Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo O meio-campista Andreas Pereira é apresentado oficial como jogador do Palmeiras apela presidente do clube, Leila Pereira



O meio-campista Andreas Pereira foi oficialmente apresentado pelo Palmeiras nesta quinta-feira (11) na Academia de Futebol. O jogador, que deixou o Fulham, da Inglaterra, elogiou a estrutura do clube e destacou a visibilidade que a equipe oferece, pensando em uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. “Foi um grande clube que é o Palmeiras, com estrutura para brigar por todos os títulos e ser uma vitrine para a Seleção. Mal cheguei e já fui convocado. É um projeto muito bom para mim e minha família, então não foi difícil escolher vir”, afirmou Andreas.

A presidente do clube, Leila Pereira, contou que a apresentação, inicialmente prevista para segunda-feira, precisou ser adiada devido à convocação do jogador para o jogo contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Andreas já havia despertado o interesse do Verdão em janeiro, mas optou por permanecer no Fulham naquele momento. “As negociações de janeiro ajudaram para perceber o carinho que o Palmeiras teve comigo. Senti que era um clube que me queria muito, e isso passou segurança para mim e minha família”, disse.

Natural da Bélgica, Andreas teve passagem pelo Flamengo entre 2021 e 2022, período em que enfrentou o Alviverde na final da Libertadores e ficou marcado por um erro que originou o gol do título palmeirense, marcado por Deyverson. O jogador afirmou que deixa o episódio para trás e está focado no novo desafio. “O que aconteceu no passado passou. Quero mostrar meu futebol fazendo gols, dando assistências e conquistando vitórias”, declarou.

Regularizado, Andreas Pereira poderá estrear já neste sábado, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Capaz de atuar como segundo volante ou meia, ele deixou a definição de sua posição a critério do técnico Abel Ferreira. “Vou deixar essa dor de cabeça para o treinador. Todo mundo conhece minhas características. Posso jogar onde for necessário”, comentou.

O contrato do jogador vai até dezembro de 2028, com o Palmeiras pagando ao Fulham 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões), parcelados ao longo de quatro anos. Andreas espera se adaptar rapidamente e construir uma trajetória de sucesso no clube paulista.

