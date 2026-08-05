Fortaleza x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Para seguir vivo na competição, o Fortaleza precisa de um jogo perfeito. Derrotado por 3 a 0 na partida de ida, o time precisa vencer por quatro gols para avançar no tempo normal, ou por três para levar a decisão às penalidades.
Já o Palmeiras, porém, já está com a classificação bem encaminhada. O time abriu 3 a 0 no primeiro confronto e pode apenas seguir administrando a vantagem com o bom reusltado.
Onde assistir Fortaleza x Palmeiras ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, Amazon Prime e pelo Premiere.