Andreas Pereira marca dois gols, Palmeiras goleia Fortaleza por 4 a 1 e assume vice-liderança
Fortaleza segue em situação delicada, ocupando a 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, e sem vitórias como visitante nesta edição do campeonato
O Palmeiras venceu o Fortaleza por 4 a 1 neste sábado (20), no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Com uma equipe alternativa, poupando titulares de olho na Libertadores, o time de Abel Ferreira mostrou força ofensiva e contou com dois gols de Andreas Pereira para confirmar a vitória diante de mais de 35 mil torcedores.
Como foi o jogo
O Verdão começou pressionando e abriu o placar cedo. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Raphael Veiga converteu pênalti e colocou os donos da casa em vantagem. O Fortaleza reagiu e empatou com Lucas Crispim, aos 22, em sua melhor chegada no jogo.
Na segunda etapa, o Palmeiras retomou o controle e voltou a ficar na frente com gol de Ramón Sosa, aos 11 minutos. A partir daí, o time alviverde dominou a partida e contou com a estrela de Andreas Pereira, que marcou duas vezes — aos 36 e aos 43 minutos — para fechar a goleada por 4 a 1.
Estatísticas
- Posse de bola: Palmeiras 64% x 36% Fortaleza
- Finalizações: Palmeiras 17 (7 no alvo) x 7 (5 no alvo) Fortaleza
- Escanteios: Palmeiras 10 x 2 Fortaleza
- Público: 35.324 torcedores
- Renda: R$ 2.678.628,00
Os números reforçam a superioridade palmeirense, que teve maior volume de jogo e criou mais oportunidades ofensivas ao longo dos 90 minutos.
Situação na tabela
Com o resultado, o Palmeiras assume a vice-liderança do Brasileirão e se consolidou na briga pelo título. Já o Fortaleza segue em situação delicada, ocupando a 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, e sem vitórias como visitante nesta edição do campeonato.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.