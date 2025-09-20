Andreas Pereira marca dois gols, Palmeiras goleia Fortaleza por 4 a 1 e assume vice-liderança

Fortaleza segue em situação delicada, ocupando a 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, e sem vitórias como visitante nesta edição do campeonato

Jogadores do Palmeiras comemorando o gol de sua equipe, durante partida contra a equipe do Fortaleza, válida pela vigesima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, realizado na Arena Allianz Parque



O Palmeiras venceu o Fortaleza por 4 a 1 neste sábado (20), no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Com uma equipe alternativa, poupando titulares de olho na Libertadores, o time de Abel Ferreira mostrou força ofensiva e contou com dois gols de Andreas Pereira para confirmar a vitória diante de mais de 35 mil torcedores.

Como foi o jogo

O Verdão começou pressionando e abriu o placar cedo. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Raphael Veiga converteu pênalti e colocou os donos da casa em vantagem. O Fortaleza reagiu e empatou com Lucas Crispim, aos 22, em sua melhor chegada no jogo.

Na segunda etapa, o Palmeiras retomou o controle e voltou a ficar na frente com gol de Ramón Sosa, aos 11 minutos. A partir daí, o time alviverde dominou a partida e contou com a estrela de Andreas Pereira, que marcou duas vezes — aos 36 e aos 43 minutos — para fechar a goleada por 4 a 1.

Estatísticas

Posse de bola: Palmeiras 64% x 36% Fortaleza

Finalizações: Palmeiras 17 (7 no alvo) x 7 (5 no alvo) Fortaleza

Escanteios: Palmeiras 10 x 2 Fortaleza

Público: 35.324 torcedores

Renda: R$ 2.678.628,00

Os números reforçam a superioridade palmeirense, que teve maior volume de jogo e criou mais oportunidades ofensivas ao longo dos 90 minutos.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras assume a vice-liderança do Brasileirão e se consolidou na briga pelo título. Já o Fortaleza segue em situação delicada, ocupando a 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, e sem vitórias como visitante nesta edição do campeonato.