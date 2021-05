Após desistência do Al-Duhail, Dudu deve retornar ao Brasil na próxima segunda-feira

Clube árabe anunciou que não vai exercer o poder de compra do atleta que foi emprestado pelo Palmeiras até julho

Com a desistência do Al-Duhail em comprar definitivamente Dudu, o meia brasileiro está mais perto de voltar ao futebol brasileiro. Segundo informação do jornalista da Jovem Pan, Pedro Marques, Dudu vai desembarcar em São Paulo na próxima segunda-feira, 17. A decisão do clube árabe foi tomada nesta quinta-feira, 13, e deve ser anunciada oficialmente ao Palmeiras até o final de semana. Ele tinha sido emprestado ao Al-Duhail no ano passado por 7 milhões de euros e apenas em julho a equipe alviverde voltará a ter os direitos do jogador. Durante o programa ‘Esporte em Discussão’ desta quinta, Vampeta afirmou que Dudu já tem até um apartamento comprado na cidade.

“Fiquei sabendo, durante o jogo do Osasco e XV de Piracicaba, o Dudu foi no bairro de Alphaville, Tamboré I, alugou uma casa por um ano de contrato. O dono da casa perguntou qual era a garantia e ele respondeu ‘vou pagar tudo a vista’. Sinal de que vai voltar, né?”, disse o comentarista. Mauro Beting emendou que a informação que tinha, até o início da semana, era a de que o atleta estava tentando uma apartamento na Vila Olímpia. Ainda sem oficialização do Palmeiras, Dudu ficará no Brasil de férias. Assista abaixo o vídeo do programa: