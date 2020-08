Após pedir Angulo de volta, Palmeiras deve emprestar jogador novamente

Atacante passou 40 dias no Cruzeiro, e pode disputar a Série B pelo clube

Iván Angulo deve novamente se despedir do Palmeiras. Após retornar de um empréstimo de 40 dias do Cruzeiro, o jogador negocia mais uma nova passagem pelo clube mineiro. As duas diretorias estão próximas de fechar um novo contrato para que o atleta volte a Belo Horizonte, e desta vez cumprir o contrato previsto, e permanecer no elenco até o fim da Série B do Brasileirão. As chances de angulo reforçar o time mineiro são grandes. O colombiano esteve no Cruzeiro entre março e julho deste ano, mas por causa da pandemia, só disputou uma partida. Depois, o Palmeiras pediu para o atacante rescindir o contrato e retornar para São Paulo.

A decisão do time alviverde naquela época, no começo de agosto se devia a baixas de peso no elenco, como a negociação de Dudu e a incerteza sobre Rony, em litígio na Fifa com Albirex Niigata, do Japão, e avaliava não ter muitas opções de velocidade para compor o ataque. Então, Angulo voltou e chegou a atuar por cinco minutos na primeira partida da final do Paulista. Agora, o Palmeiras entende que, por ter conseguido um efeito suspensivo para Rony e estar com Gabriel Veron em fase final de recuperação de lesão, o momento é outro. Angulo esteve como opção para o banco de reservas em duas partidas desde então, mas não foi acionado. Por isso, o entendimento é de que para o colombiano será mais importante adquirir experiência com uma nova passagem pelo Cruzeiro.

Angulo tem 21 anos e foi revelado pelo Envigado, da Colômbia. O Palmeiras gastou cerca de R$ 12 milhões em 2019 para comprar o atacante. O contrato dele com o clube alviverde vai até 2024. Pelo time profissional, ele fez apenas uma partida até agora.

