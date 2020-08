‘Esse Diego Costa é fora do padrão; fiquei muito impressionado’, exalta Flavio Prado

“A saída de jogo e inteligência tática desse moleque… Acho muito difícil esse menino sair do time do São Paulo”, afirmou o comentarista do Grupo Jovem Pan

Montagem sobre fotos/Marcello Zambrana/Estadão Conteúdo/Reprodução/Jovem Pan O zagueiro Diego Costa foi exaltado pelo comentarista Flavio Prado no Esporte em Discussão



Você sabe quem é Diego Costa, jogador de futebol? Não, não estamos falando do atacante brasileiro que se naturalizou espanhol e disputou a última temporada pelo Atlético de Madrid. O Diego Costa em questão joga pelo São Paulo e se tornou o novo xodó da torcida tricolor. Aos 21 anos, o jovem defensor revelado em Cotia ganhou espaço com Fernando Diniz, passou a formar dupla de zaga com o lateral improvisado Léo Pelé e viu o time do Morumbi somar 100% de aproveitamento nos três jogos em que foi escalado como titular no Campeonato Brasileiro – vitórias contra Sport, Athletico-PR e Corinthians.

As boas atuações do garoto encantaram não só os torcedores do São Paulo, como também Flavio Prado. Durante participação no Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista se disse “muito impressionado” com a qualidade do zagueiro. “Me impressionou demais esse menino que jogou de zagueiro ontem, o Diego Costa. A saída de jogo e inteligência tática desse moleque… Me parece algo fora do padrão! A princípio, eu fiquei muito impressionado”, afirmou. “Embora eu seja muito favorável a Bruno Alves e Arboleda, a zaga do São Paulo é formada, hoje, por um lateral improvisado, que é o Léo Pelé, e esse garoto, o Diego Costa. E eu acho que a dupla anterior perdeu a chance de permanecer. Acho muito difícil esse menino sair do time. Ele não tira a bola, e sim começa a armar uma nova jogada. Esse é um tipo de conceito do qual eu acho que o Diniz não vai abrir mão”, acrescentou.

E não é só o bom desempenho que tem feito o jovem cair nas graças da torcida do São Paulo. O fato de não ter abaixado a cabeça e ter “encarado” Jô após supostamente sofrer uma agressão do atacante do Corinthians no clássico do último domingo, 30, foi destacado pelo próprio clube nas redes sociais. “Sofre a agressão, encara e pede o VAR. Nada? Então a solução de Diego Costa, 21 anos, foi ganhar todas, na bola, até o fim do jogo. Nem sempre o exemplo vem dos mais experientes”, escreveu o Tricolor no Twitter.

“Me parece que ele tem muita personalidade. O VAR não viu que teve um soco do Jô no Diego. Aí, ele toma um soco do Jô e vai reclamar com o árbitro, pedir o VAR… Isso deixou o Jô louco! Esse menino é muito inteligente, malandro, no bom sentido. Era um volante, virou zagueiro e deu conta totalmente do jogo de ontem, contra um dos caras mais chatos de se marcar no futebol brasileiro hoje”, analisou Flavio Prado.

Confira, abaixo, o comentário completo de Flavio Prado: