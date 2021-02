Após solicitação do MP, Allianz Parque cancela evento em final Grêmio x Palmeiras

A administradora do estádio desistiu de realizar o evento para 2 mil pessoas após o Ministério Público de São Paulo abrir investigação

O Allianz Parque não vai mais transmitir a partida entre Grêmio e Palmeiras, marcada para este domingo, 28, em Porto Alegre, válida pela primeira rodada da final da Copa do Brasil. Após o Ministério Público de São Paulo abrir investigação por causa da pandemia da Covid-19, a administradora do estádio do Verdão desistiu de realizar o evento, que já tinha 2 mil ingressos vendidos e iria reunir pessoas para acompanhar à decisão – elas serão ressarcidas.

“Apesar de seguir todas as regras da atual fase do Plano São Paulo, adotar os protocolos de segurança estipulados pela OMS e possuir os alvarás necessários dos órgãos da Prefeitura de São Paulo, o evento marcado para acontecer no Allianz Parque, dia 28 de fevereiro (domingo) será cancelado por solicitação do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Allianz Parque, que inclusive vem sendo um dos palcos da campanha de vacinação contra a Covid-19, reitera seu compromisso com a saúde de todos e acatará a solicitação”, diz o comunicado do Allianz Parque.

Confira a nota completa do Allianz Parque

Reforçamos que todo o evento estava operacionalmente alinhado com as necessidades que o momento delicado que atravessamos pede e seguia todas as recomendações do Plano São Paulo. O Município de São Paulo atualmente encontra-se na Fase 3 — Amarela, e a partir do dia 01 de março (segunda-feira) passará para a Fase 2 — Laranja.

Na Fase 3 — Amarela é determinado que, para que possam ocorrer, os eventos devem cumprir as seguintes regras:

– Capacidade limitada a 40%;

– Horário reduzido (10 horas): Após às 6h e antes das 22h;

– Obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados;

– Assentos e filas respeitando distanciamento mínimo;

– Proibição de atividades com público em pé;

– Adoção dos protocolos gerais e setoriais específicos.

Fonte: Site do Plano SP — www.saopaulo.sp.gov.br/planosp

“O Brasil e o mundo vêm sofrendo com a pandemia desde o primeiro semestre de 2020 e o setor de eventos é um dos que mais sente os danos. O Allianz Parque está constantemente buscando alternativas seguras para manter a indústria do entretenimento viva e abertos ao diálogo para entender como apoiar a retomada gradual dos eventos para voltar a alimentar essa engrenagem importante da economia de forma segura e consistente com os planos de contenção da pandemia. Lamentamos cancelar o evento, porém diante do agravamento da pandemia entendemos ser essa a decisão correta. Esperamos apenas que outras atividades e casas de evento também se adequem para reduzir o contágio evitando assim que esse seja um esforço isolado.”, diz Claudio Macedo, CEO do Allianz Parque.

Todos aqueles que já haviam adquirido seus ingressos, receberão as comunicações pertinentes ao reembolso através dos canais oficiais da Sympla.

