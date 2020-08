Athletico Paranaense se apoia na MP 984 para transmitir jogo contra o Palmeiras

Sem contrato com a Globo para transmissão na tv por assinatura, clube entende que pode cobrar pelo acesso; Jogo também passa na TNT

Divulgação/Athletico Paranaense Athletico Paranaense e Palmeiras se enfrentam na Arena da Baixada nesta quarta-feira, às 19h30



O Athletico Paranaense vai transmitir a partida contra o Palmeiras, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30, em seu próprio serviço de streaming, o ‘Furacão Play’. O clube se apoia na Medida Provisória 984, chamada Lei do Mandante, publicada em junho pelo presidente Bolsonaro.

A medida altera a forma com que os direitos televisivos das partidas de futebol no Brasil são negociados. Atualmente, segundo a Lei Pelé, em vigor há mais de 20 anos, os dois clubes envolvidos nas partidas precisam dar anuência para a transmissão de um jogo de futebol. O novo texto propõe que a decisão e a negociação caibam apenas ao clube mandante.

Os clubes têm contrato com a Globo, que não transmitirá a partida, a TV aberta, e com a Turner, que transmitirá, para a TV por assinatura. Desta forma, o clube entende que pode fazer sua própria transmissão, concorrendo com a parceira. Para ter acesso a Furacão Play, é necessário ser sócio do clube ou apenas da plataforma, que custa R$ 24,90 por mês.