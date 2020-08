São Paulo e Grêmio anunciam troca de Everton por Luciano

Atletas assinam contrato até dezembro de 2022; novo meia do Tricolor Gaúcho já está em Porto Alegre

Divulgação Clubes divulgaram acerto na noite desta terça-feira, 18



São Paulo e Grêmio confirmaram no início da noite desta terça, 18, a troca meia Everton pelo atacante Luciano. Everton chegou a Porto Alegre na manhã desta terça para a realização de exames médicos, onde deve permanecer até amanhã. Se aprovado, segue para o Rio de Janeiro, onde o grupo está concentrado para a partida contra o Flamengo, válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A troca entre os clubes já era especulada há alguns dias. Os contratos vão até 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de prorrogação. Everton tem 31 anos, e Luciano, 27.

Revelado pelo Paraná em 2007, Everton chegou ao São Paulo em 2018, após quatro anos vestindo a camisa do Flamengo, com contrato válido até junho de 2021. Pelo clube, ele disputou 70 jogos e marcou oito gols, mas foi marcado por lesões. Luciano surgiu no futebol goiano, e tem passagens por Corinthians, Panathinaikos, da Grécia, e Fluminense, entre outros clubes, além de fazer parte da equipe que foi bronze com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2007.