Atuesta, do Palmeiras, rompe o ligamento do joelho e terá de passar por cirurgia 

Apesar do Alviverde não divulgar o prazo de recuperação, o colombiano deve ficar fora por ao menos seis meses

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduard Atuesta, do Palmeiras, rompeu o ligamento do joelho



O Palmeiras terá um problema para os próximos meses. Trata-se do meio-campista Eduard Atuesta, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e será submetido a uma cirurgia nos próximos dias. Apesar do Alviverde não divulgar o prazo de recuperação, o colombiano deve ficar fora por ao menos seis meses. Assim, o jovem Pedro Lima, das categorias de base do Verdão, será inscrito na Lista B do clube no Campeonato Paulista, podendo ficar à disposição para a reta final do Estadual 2023. Outro problema para Abel Ferreira permanece sendo o goleiro Marcelo Lomba, que está em recuperação de uma fratura de dedo na mão esquerda e trabalhou à parte no campo com os preparadores e colegas de posição. O Alviverde volta a campo no próximo domingo, 5, para enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, pela última rodada da fase de grupos do Paulista.