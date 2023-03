Saiba quanto o Flamengo deixou de receber com derrotas na Supercopa, Mundial e Recopa 

Rubro-Negro recebeu R$ 21,7 milhões com os três torneios, mas poderia ter embolsado uma quantia muito superior em premiações

IRISBEL CORREIA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro lamenta vice do Flamengo na Recopa Sul-Americana



O Flamengo deixou escapar a terceira oportunidade de erguer um troféu na temporada 2023, na noite da última terça-feira, 28, com a derrota nas penalidades para o Independiente del Valle, pela segunda final da Recopa Sul-Americana. Antes do revés para os equatorianos, o Rubro-Negro também já havia perdido para o Palmeiras, na decisão da Supercopa do Brasil, torneio que reúne os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Além disso, os flamenguistas decepcionaram no Marrocos, caindo na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal (Arábia Saudita) – na disputa pelo terceiro lugar, a equipe de Vítor Pereira ainda conseguiu bater o Al Ahly (Egito). Mais do que ficar sem as taças e desanimar seus torcedores, o clube também deixou de receber uma “bolada” com as premiações entregues pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e Fifa. Ao todo, o Flamengo poderia ter reforçado seu caixa com mais R$ 22,7 milhões.

Na primeira final do ano, realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo ficou com R$ 5 milhões pelo vice-campeonato da Supercopa do Brasil. O campeão Palmeiras, por sua vez, recebeu R$ 10 milhões com a emocionante vitória. Depois, o Rubro-Negro teve direito a US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12 milhões) pela terceira posição no Mundial de Clubes. O vencedor do Real Madrid ganhou US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões), enquanto o Al Hilal embolsou US$ 4 milhões (R$ 20 milhões) pela segunda posição. Já na última terça-feira, 28, o Del Valle garantiu R$ 9,4 milhões com o título da Recopa Sul-Americana. Derrotado nos pênaltis, o clube carioca ficará com a metade da quantia, ou seja, R$ 4,7 milhões. Assim, o Flamengo foi premiado com R$ 21,7 milhões pelas campanhas nos três torneios. Em caso de título em todas as competições, o montante chegaria a cerca de R$ 44,4 milhões.