Andrés Sanchez manda indireta para Vítor Pereira após vice do Flamengo na Recopa; confira 

Ex-presidente do Corinthians cutucou o técnico português através das redes sociais

Marco Galvão/Estadão Conteúdo Andrés Sanchez é ex-presidente do Corinthians



Logo após o Flamengo ser derrotado nas penalidades para o Independiente del Valle e ficar com o vice-campeonato na Recopa Sul-Americana, milhares de internautas utilizaram as redes sociais para provocar o Rubro-Negro, que perdeu seu terceiro troféu na temporada 2023. Ainda assim, não foram apenas torcedores rivais que brincaram com a situação da equipe flamenguista. Ex-presidente do Corinthians e nome ainda importante nos bastidores do clube paulista, Andrés Sanchez também tratou de mandar uma indireta para o treinador Vítor Pereira. “Deus sempre castiga pessoas com má índole”, escreveu o dirigente, no Twitter, minutos após a equipe equatoriana frustras os mais de 70 mil torcedores do Mengão no Maracanã.

A declaração de Andrés Sanchez mostra ainda a mágoa dos corintianos com o português. Contratado pelo Corinthians no início de 2022, o comandante não ergueu nenhuma taça no Parque São Jorge, mas levou o time paulista à decisão da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores da América e ao quarto lugar no Brasileirão. No fim do ano passado, porém, o treinador preferiu não renovar com o Timão, alegando problemas de saúde de sua sogra, que vive em Portugal. Menos de um mês depois, no entanto, ele acabou fechando contrato com o Flamengo, revoltando boa parte da Fiel. Até o momento, Vítor coleciona três resultados ruins à frente da equipe da Gávea. Além de perder as finais da Supercopa do Brasil e da Recopa para Palmeiras e Del Valle, respectivamente, o time ficou apenas com o terceiro lugar no Mundial de Clubes.