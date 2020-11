Avião da Crefisa vai levar Weverton e Gómez a jogo do Palmeiras no Ceará

Patrocinadora do clube, Leila Pereira cede aeronave e banca os custos da viagem

Lucas Figueiredo/CBF - 14/11/2020 O goleiro Weverton foi convocado para a seleção brasileira, mas deve defender o gol do Palmeiras nesta quarta-feira



Dois jogadores que desfalcaram o Palmeiras na vitória sobre o Fluminense, no último sábado, 14, pelo Brasileirão, reforçarão o time no decisivo duelo com o Ceará, nesta quarta-feira, 18, pela Copa do Brasil. O goleiro brasileiro Weverton e o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez estão a serviço de suas seleções na rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, mas viajarão com o jatinho da Crefisa para Fortaleza, onde será disputada a partida contra a equipe cearense, às 19h. Toda operação será custeada por Leila Pereira, presidente da patrocinadora do clube.

Weverton será reserva da equipe de Tite na partida contra o Uruguai, nesta terça-feira, 17, às 20h, em Montevidéu. Gómez, que é titular e capitão da seleção paraguaia, tem compromisso em Assunção, contra a Bolívia, no mesmo horário. Os dois esperarão pelo jato particular de Leila no aeroporto mais próximo. “O nosso avião vai sair de São Paulo na terça, por volta das 23h, e vai até Montevidéu. Dentro, vai o fisioterapeuta e uma pessoa responsável pela alimentação dos atletas. No Uruguai, o avião pega o Weverton. Em seguida, vai para Assunção e, depois, segue direto para Fortaleza”, explicou conselheira do Verdão. A previsão de chegada na capital cearense é 7h, exatamente 12 horas antes da partida. “É um avião muito confortável, único modelo no Brasil. É o melhor avião executivo do mundo. Os jogadores podem fazer a regeneração dentro da aeronave.”

Apenas o goleiro deverá começar o confronto com o Ceará. Tudo indica que Gustavo Gómez ficará em campo durante os 90 minutos em Assunção. “Eu vou disponibilizar o jogador para a comissão técnica, mas quem escolhe se joga ou não é o treinador”, avisou Leila Pereira. A situação do Verdão na capital cearense é confortável. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, a equipe dirigida pelo português Abel Ferreira se classificará para as semifinais da Copa do Brasil mesmo se perder por dois gols de diferença. Vitória cearense por margem de três gols, qualquer que seja o placar, levará a decisão da vaga para os pênaltis.

*Com informações do Estadão Conteúdo