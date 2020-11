Recém-contratado, Alan Empereur é o oitavo jogador com Covid-19 no Palmeiras

Atleta contratado do Verona publicou em seu Instagram que foi diagnosticado com a doença

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 12/11/2020 O zagueiro palmeirense Alan Empereur revelou nesta segunda-feira que está infectado pelo coronavírus



O zagueiro Alan Empereur, que foi contratado pelo Palmeiras no último dia 9, anunciou em seu Instagram que está com Covid-19. Este foi o oitavo caso recente da doença no clube paulistano. Além de Empereur, estão afastados do elenco o zagueiro Luan, o lateral esquerdo Matías Viña, os volantes Gabriel Menino e Danilo e os atacantes Gabriel Silva, Gabriel Veron e Rony. “Testei positivo para a Covid-19. Já já, eu estarei de volta, se Deus quiser”, publicou o novo reforço palestrino. O Verdão ainda não confirmou a informação.

Alan tinha a esperança de estrear pelo Palmeiras nesta quarta-feira, 18, contra o Ceará, pela Copa do Brasil. Depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 0, o time comandado pelo português Abel Ferreira decidirá uma vaga nas semifinais no estádio Castelão, em Fortaleza, às 19h. O jogador nascido em Ipatinga, Minas Gerais, ainda não jogou profissionalmente em seu país. Com apenas 14 anos, ele saiu da base do Atlético-MG para a Fiorentina. Empereur também vestiu camisas de outros sete clubes de diferentes divisões da Itália antes de se transferir para o Alviverde: Ischia, Livorno, Teramo, Salernitana, Foggia, Bari e Verona.

Além do miolo de zaga, Alan Empereur também joga de lateral esquerdo. É possível que o atleta seja constantemente aproveitado por Abel Ferreira neste setor quando estiver à disposição. O uruguaio Matías Viña é presença frequente na seleção do seu país. Ele havia sido convocado para a atual rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, mas foi cortado porque está com Covid-19. O Uruguai enfrentará a seleção brasileira nesta terça-feira, 17, às 20h, em Montevidéu.