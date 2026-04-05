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Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 05/04/2026 15h10
  • BlueSky
ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Marlon Freitas, do Palmeiras, em partida contra o Grêmio pela nona rodada do Brasileirão 2026 Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo (5), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em partida válida pelo Brasileirão

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo (5), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto acontece pela décima rodada da competição.

O Bahia se encontra na quarta colocação do campeonato, enquanto o Palmeiras está na primeira posição, com 22 pontos.

Onde assistir Bahia x Palmeiras ao vivo

O jogo será exibido pelo Premiere (TV fechada).

  • BlueSky

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