Palmeiras sai na frente duas vezes, mas leva virada do Fluminense

O Verdão permanece na ponta da tabela com 48 pontos, no entanto, pode ser alcançado pelo Flamengo

O Palmeiras foi até o Maracanã na tarde deste sábado pela abertura da 23ª rodada do Brasileirão. O clube paulista ficou na frente do placar duas vezes, mas cedeu virada por 3 a 2 ao valente time do Fluminense. Gómez e Maurício marcaram pelos alviverdes, enquanto Hulk e Serna empataram e Cano virou para os cariocas.

Com o resultado, o Palmeiras segue na ponta da tabela com 48 pontos, podendo ser alcançado pelo Flamengo que joga neste domingo com o Mirassol. O Fluminense, comandado interinamente por Marcão, que contou com a ‘ajuda’ do ‘auxilixar’ Thiago Silva, chegou aos 38 pontos na 4ª posição.

Quem chegou atrasado ao Maracanã perdeu os bons primeiros dez minutos de jogo – com direito a gol de Gustavo Gómez. O Fluminense começou com boas chances desde cedo, fazendo Carlos Miguel trabalhar nas investidas de Canobbio e Martinelli. O Palmeiras retribuiu com Flaco López e Allan, mas os jogadores pararam no experiente Fábio.

O Palmeiras logo reagiu. A equipe paulista continuou pressionando a saída de bola do adversário e conseguiu um escanteio providencial. Aos 9 minutos, Piquerez cobrou escanteio na cabeça de Gustavo Gómez, que abriu o placar de cabeça ao se adiantar a Jemmes. A última partida como titular do paraguaio tinha sido na goleada sobre o Vitória por 4 a 0, no dia 29 de julho. Desde então, ele vinha tratando uma lesão muscular.

Com outros ares após a saída de Luís Zubeldía do comando da equipe, o Fluminense não se abateu ao sair perdendo. Pelo contrário. Jogou melhor por toda primeira etapa e não mereceu sair perdendo. Do outro lado, o Palmeiras acabou se recuando demais depois da vantagem mínima, e acabou pagando o preço por isso.

Embalado pela sua torcida – e pelas vaias a Jhon Arias -, o Flu teve as melhores chances e, de tanto insistir, conseguiu o gol de empate. Aos 41 minutos, o criticado Hulk também guardou o dele, de cabeça. O camisa 7 arrematou no contrapé de Carlos Miguel após boa troca de passes que envolveu Ganso, Igor Rabello e Canobbio.

Abel Ferreira promoveu Arthur e Sosa nos lugares de Piquerez e Vitor Roque, respectivamente, na tentativa de mudar a postura palmeirense na segunda etapa. O time de Marcão voltou igual, mas o treinador foi obrigado a promover Millán no lugar de Igor Rabello aos 7 minutos por lesão após dividida com Sosa. O clube carioca já estava jogando com sua defesa reserva, visto que Thiago Silva estava poupado e Ignácio suspenso.

O Fluminense seguiu com a iniciativa, marcando constante presença na área de Carlos Miguel. O Palmeiras pouco, ou nada criou na segunda etapa, tendo de recorrer ao contra-ataque. No lance palmeirense mais “perigoso” na etapa, Allan sofreu falta perto da área. Contudo, a cobrança de Arias passou por cima, muito longe do gol. Sosa teve bom momento também aos 25 minutos ao finalizar à queima-roupa de Fábio, mas a bandeira invalidou o lance defendido pelo goleiro tricolor.

Ex-Fluminense, Arias foi extremamente vaiado pela torcida quando deu lugar a Maurício aos 27 minutos da segunda etapa. O colombiano de 28 anos ouviu canto de “olê olê olá, Judas, Judas” e teve atuação extremamente discreta no Maracanã. As novas mudanças de Abel Ferreira melhoraram levemente o Palmeiras, que começou a crescer depois dos 30 minutos. Foi o suficiente para mudar a história do jogo.

Quando todo mundo já estava se acostumando com o empate, Maurício mudou momentaneamente o rumo da partida. O meia saiu cara a cara com Fábio depois que Flaco López deu uma bela assistência de cabeça em lançamento que veio do goleiro Carlos Miguel. O gol do Palmeiras esfriou a torcida no Maracanã, que outrora celebrava a melhor partida do Fluminense pós-Copa.

Se as alterações foram boas pelo lado dos visitantes, para os mandantes também foram. Depois de cruzamento de Guga, Cano cabeceou na trave e Serna, esperto, estufou as redes de Carlos Miguel para igualar tudo.

Se antes contribuiu com assistência, aos 46, Cano desviou cabeçada de Martinelli e carimbou a virada do Fluminense, dando novamente o sorriso ao rosto da torcida carioca.

O Palmeiras agora se prepara para pegar o Cerro Porteño na quarta-feira (19), pela Libertadores, enquanto o Fluminense encara o Independiente Rivadavia, na terça-feira (18), pela mesma competição.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 x 2 PALMEIRAS

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Jemmes, Igor Rabello (Millán) e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Ganso (Acosta); Canobbio, Hulk (Cano) e Soteldo (Serna). Técnico: Marcão (interino).

PALMEIRAS – Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira (Maurício) e Piquerez (Arthur); Flaco López, Vitor Roque (Sosa)(Felipe Anderson) e Jhon Arias (Emiliano Martínez). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Gustavo Gómez aos 9; Hulk aos 41 minutos do primeiro tempo; Maurício aos 36, Serna aos 39, Cano aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guga, Canobbio, Acosta, Cano, Nonato (FLU); Piquerez, Arthur, Gómez (PAL).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO – 20.265 presentes.

RENDA – R$ 1.021.559.50.

LOCAL – Estádio do Maracanã (RJ).