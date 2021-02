Bolsonaro cumprimenta Palmeiras após má campanha no Mundial: ‘Foram heróis’

Ainda em sua tradicional live de quinta-feira, o presidente da República falou sobre a possibilidade do Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro

Eduardo Carmin/Estadão Conteúdo Jair Bolsonaro levantou a taça do Campeonato Brasileiro de 2018



O Palmeiras foi derrotado nos pênaltis para o Al Ahly, na última quinta-feira, 11, no Education City, no Catar, e terminou a sua campanha no Mundial de Clubes na quarta posição, a pior de um time sul-americano desde a fundação do torneio organizado pela Fifa. Ainda assim, os comandados por Abel Ferreira foram cumprimentados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em live feita na noite de ontem. “Palmeiras foi lá pro Catar, não marcou nenhum gol, mas cumprimento toda a delegação, que, afinal de conta, foram heróis no Brasil e na América do Sul”, disse Bolsonaro, que ainda complementou. “Qualquer time que vá para la, até o Corinthians, quando foi eu torci, depois o torcedor me zoa.”

Ainda em sua tradicional live de quinta-feira, Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade do Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro – restando três rodadas para o fim, a equipe carioca é a segunda colocada, com um ponto a menos que o líder Internacional. “O Zico, dá pro Flamengo ser campeão, em? Depois do Inter perder para o Sport em casa. Eu não tenho torcida mais, já que o Palmeiras ficou fora”, comentou o presidente, que é palmeirense e levantou a taça do Brasileirão de 2018 do Alviverde, mas já vestiu a camisa de vários clubes do país.