Palmeiras decepciona, perde para o Al Ahly nos pênaltis e acaba na quarta posição do Mundial

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Palmeiras enfrentou o Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes



O Palmeiras foi derrotado pelo Al Ahly (Egito) nos pênaltis por 3 a 2 depois de um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, na tarde desta quinta-feira, 11, no Education City, em Doha, no Catar. Com o resultado, o time de Abel Ferreira termina o Mundial de Clubes na quarta posição – é a pior colocação de um time sul-americano na história do torneio da Fifa. Agora, o Verdão retorna para o Brasil para encerrar a temporada com a disputa do Campeonato Brasileiro e da final da Copa do Brasil – o conjunto paulista encara o Grêmio na decisão. O Palmeiras começou a partida disperso e pouco conectado, sendo dominado pelo time egípcio nos 30 minutos iniciais. Falhando muito na saída de bola, a equipe brasileira acabou concedendo oportunidades para o rival. El Soleya, depois de roubar a bola de Felipe Melo, foi quem teve a melhor chance para os africanos -a bola passou rente ao poste. Nos instantes finais, porém, o Alviverde acordou com Rony, que fez o goleiro trabalhar com uma bela cabeçada – El Shenawy precisou buscar no canto. Já aos 41 minutos, Luiz Adriano, então discreto no duelo, também arrematou com perigo, mas parou no arqueiro adversário.

No retorno do vestiário, o Palmeiras voltou com ímpeto e tomou as rédeas da partida, aproveitando os contra-ataques e tendo mais a posse de bola. Rony, por exemplo, teve boa chance em chute de dentro da área, que foi travado pela marcação egípcia. O Al Ahly, entretanto, conseguiu equilibrar a partida e quase marcou El Soleya, que virou um voleio e fez Weverton praticar linda defesa – no rebote, Ajayi colocou para as redes, mas foi flagrado em impedimento. Já no final do embate, Abel Ferreira fez alteração tripla, colocando Gustavo Scarpa, Gabriel Menino e Danilo. As mudanças não surtiram efeito, o jogo continuou sonolento e a decisão acabou nas penalidades. Nas cobranças, o Al Ahly levou a melhor por 3 a 2 e ficou com a vitória – Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo acabaram desperdiçando para o Verdão.