Bolsonaro a Felipe Melo: ‘Estaremos no Catar para levantar o bi mundial do Palmeiras’

Edu Andrade/Estadão Conteúdo Jair Bolsonaro durante a cerimônia de posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, em Brasília, que pretende viajar no fim do ano para ver de perto o Palmeiras ser campeão mundial de clubes. Durante a posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, Bolsonaro revelou o plano para ir ao Catar, país-sede do torneio, em pronunciamento voltado ao capitão palmeirense Felipe Melo, que estava presente na cerimônia oficial.

“(Queria) Dizer ao Felipe Melo que está aqui ao meu lado. Estou aqui com o broche do Flamengo agora, mas estarei contigo no Catar no final do ano para levantar a taça de bicampeão mundial do Palmeiras”, disse Bolsonaro em uma referência ao título da Copa Rio de 1951, considerado pelo Palmeiras como o primeiro título mundial da equipe. O presidente é torcedor do clube alviverde e já esteve presente em várias partidas da equipe.

Bolsonaro, com broche do Flamengo, também agradece a presença de Felipe Melo em Brasília "representando o nosso time". O presidente também disse: – No final do ano estarei com você no Qatar levantando a taça de bicampeão mundial do Palmeiras! pic.twitter.com/FVVIT3zAyF — Murilo Dias (@mmurilodias) June 17, 2020

Além de Felipe Melo, estiveram na cerimônia de posse do novo ministro outras figuras do futebol. O presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, foi uma delas, assim como o atacante Alexandre Pato, do São Paulo, que é casado com Rebeca Abravanel, irmã de Patricia Abravanel, mulher do recém-empossado Fábio Faria.

Para ir ao Mundial de Clubes, o Palmeiras precisa conquistar a Copa Libertadores deste ano. A equipe está na fase de grupos da competições e ganhou as duas partidas disputadas antes da paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Ainda não há estimativa para quando o calendário da competição será retomado

Pouco depois de ser eleito presidente, em 2018, Bolsonaro participou da festa do título brasileiro do Palmeiras, em dezembro daquele ano. Presente na cerimônia de premiação no Allianz Parque, o político entregou medalhas, tirou foto com atletas e chegou a erguer a taça de campeão.

*Com informações do Estadão Conteúdo