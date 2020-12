Borja anuncia saída do Junior Barrinquilla e retorno ao Palmeiras; entenda

Veja qual deverá ser o futuro do atacante colombiano que pertence ao Verdão

Reprodução Borja foi emprestado ao Junior Barranquilla



O atacante Miguel Borja utilizou suas redes sociais, na noite da última quinta-feira, 17, para comunicar que não continuará no Junior Barranquilla, da Colômbia, depois do final do empréstimo, no fim de dezembro. Desta forma, o colombiano retornará ao Palmeiras, clube onde ele tem vínculo até o final do que ano é. A janela de transferência no Brasil, porém, só abre em março e, por isso, o Alviverde paulista deverá procurar outro clube para emprestá-lo.

Na publicação, Borja revelou que o Junior Barranquilla não tem condições financeiras de comprá-lo definitivamente. “Há algumas horas meu representante me comunicou que o Junior não está em condições de comprar meus direitos como jogador, então quero expressar meu agradecimento a toda a torcida, aos meus companheiros, aos jornalistas e a todas as pessoas que me deram apoio e demonstraram amor durante esta linda passagem pela equipe que sou torcedor de coração. Ficaria encantando em continuar representando as cores da minha amada equipe, mas infelizmente não será assim. Espero que não seja um adeus e sim um até logo”, escreveu.

O Palmeiras contratou Miguel Borja por R$ 35 milhões em 2017, um ano depois de ele se destacar na Libertadores da América no título do Atlético Nacional, também da Colômbia. O centroavante, no entanto, não emplacou e passou a conviver com críticas da torcida e, posteriormente, com o banco de reservas.