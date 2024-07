Botafogo vence Palmeiras e se isola na liderança do Brasileirão

Partida foi uma das melhores do Brasileirão até então, com apresentação de alto nível técnico de ambas equipes; jogo ficou marcado por bonecos de Leila e Ednaldo enforcados nas próximidades do Engenhão

Em jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo levou a melhor e se manteve na primeira posição, com 36 pontos. Toquinho Soares fez o jogo que deu o bom resultado do time carioca sobre o Palmeiras, que permanece em segundo, três pontos atrás do líder. A partida foi uma das melhores do Brasileirão até então, com apresentação de alto nível técnico de ambas equipes. No campo, os times refletiam as posições na tabela. As equipes demonstraram repertório para atacar, com movimentações intensas e trocas de posições na frente, além de boas ações coletivas de marcação. Weverton e John precisaram trabalhar (e bem) para segurar o 0 a 0 na primeira etapa.

Os times de Artur Jorge e Abel Ferreira trabalhavam com encaixes na marcação. No primeiro momento, o Botafogo soube desvencilhar-se melhor do adversário. Onde haviam palmeirenses com a posse, os botafoguenses pressionavam. Assim, o time da casa é quem teve as melhores chances no começo do jogo. O Palmeiras parava no bloqueio botafoguense, ainda que tenha se mostrado propositivo com a bola. Uma alternativa foi o lançamento de Marcos Rocha para Flaco López. O atacante ficou cara a cara com John, que salvou o Botafogo. O segundo tempo começou com a retomada do equilíbrio.

A primeira boa chance veio em erro de Gabriel Menino. Suárez interceptou um passe do meia e lançou Júnior Santos. O atacante ficou cara a cara com Weverton, que salvou mais uma vez. A chegada foi aperitivo para o ataque seguinte, quando Luiz Henrique se sobrepôs ao lado esquerdo da defesa palmeirense e encontrou Tiquinho Soares livre para bater para o gol aberto e abrir o placar. O camisa 7 do Botafogo colecionou dribles para cima de Piquerez e Murilo. O gol não tirou os palmeirenses do jogo, nem diminuiu a qualidade do futebol praticado no Engenhão. Piquerez e Flaco exigiram de John pouco depois da abertura do placar, e o goleiro trabalho até o final do jogo, impedindo o empate.

Polêmica antes do jogo

Antes do jogo bonecos com rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues, presidentes de Palmeiras e CBF, respectivamente, foram pendurados simulando uma cena de enforcamento nas proximidades do Engenhão. A ação de torcedores botafoguenses foi feita em frente ao setor sul do estádio, que é destinado aos visitantes. A mandatária palmeirense e o clube carioca repudiaram o ato. O Botafogo publicou uma nota em que repudia a ação, a qual define como “ameaças e atos criminosos”. “Tão logo tomou conhecimento, a diretoria solicitou ao policiamento que agisse imediatamente”, diz um trecho do texto.

Leila Pereira também lamentou os atos. “A rivalidade deve sempre se restringir ao campo de jogo. Entendo que o esporte precisa de dirigentes responsáveis, que não fomentem a violência”, disse. Ela não viajou ao Rio para a partida para evitar um possível encontro com John Textor, dono da SAF do Botafogo. Os dois protagonizam uma troca de farpas nos últimos meses, após o americano levantar suspeitas de manipulação de resultados. “Entendo que o foco precisa estar no campo. Afinal, a partida é entre Botafogo e Palmeiras, e os jogadores são os astros do espetáculo. Infelizmente, ao ver estas imagens assustadoras, concluo que a decisão de não comparecer ao estádio foi correta”, comentou Leila. O confronto desta quarta-feira é o primeiro entre os clubes em 2024 e a primeira partida desde aquele 4 a 3, no fim do ano passado. Os dois times ainda se enfrentarão no segundo turno do Brasileirão e cruzam entre si nas oitavas de final da Libertadores, em agosto.

