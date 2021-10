Brasileirão: Bahia sufoca o Palmeiras, mas Jaílson garante empate sem gols na Arena Fonte Nova

Goleiro do Verdão fez defesas difíceis e segurou o ataque baiano em partida válida pela 26ª rodada

Cesar Greco\Palmeiras Jaílson salvou o Palmeiras na Arena Fonte Nova



Com a volta da torcida na Arena Fonte Nova, o Bahia empatou sem gols com o Palmeiras na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi bem disputado com o Bahia arriscando mais no início e o Palmeiras controlando as chances de gol do meio para o fim, porém ambas as equipes tiveram dificuldades de ultrapassar a defesa adversária. No segundo tempo, o Bahia voltou mais ligado e teve as melhores oportunidades. Aos 14, Gilberto chutou forte de fora da área e Jaílson se esticou para fazer a defesa. O bombardeio tricolor continuou e aos 26 ele fez uma defesaça em bola que desviou na zaga. O jogo ficou quente e aos 35, Wesley foi expulso depois de atingir o peito do jogador do Bahia. O resultado faz o Verdão cair para 4º na tabela, e estacionar nos 40 pontos. O Bahia, com 27 pontos, é o primeiro time na zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o Leão do Pici viaja para enfrentar o América-MG dia 16, às 21h (horário de Brasília) e o Palmeiras recebe o Internacional dia 17, às 16h.