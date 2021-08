Brasileirão: Fortaleza marca no fim e vence o Palmeiras por 3 a 2 no Allianz Parque

Leão anotou aos 49 minutos o gol da vitória; Palmeiras está ameaçado na liderança da tabela

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fortaleza venceu no Allianz Parque



O Palmeiras recebeu o Fortaleza no Allianz Parque na noite deste sábado, dia 7, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu por 3 a 2, nos acréscimos. O resultado mantém o Verdão na liderança com 32 pontos, mas em segundo vem o Atlético-MG com 31, podendo ultrapassar o time alviverde se vencer o Juventude neste domingo. Os gols saíram bem cedo. Aos 12 minutos, Tarouco marcou contra para os palmeirenses. Aos 18, Benevenuto empatou de cabeça depois de uma cobrança de falta. Aos 25, o Fortaleza passou à frente do placar com Robson, que aproveitou rebote e chutou para dentro da rede. Ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, Scarpa cruzou para Willian que deixou tudo igual novamente.

No segundo tempo, aos 25 minutos Felipe levou o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida, deixando os visitantes com um homem a menos. Aos 39 minutos, Luiz Adriano ficou cara a cara com Boeck e o goleiro do Leão fez grande defesa. Aos 44, Victor Luis também foi expulso depois de dois cartões. A partir daí o jogo ficou aberto e em boa jogada na esquerda de Pikachu, o Fortaleza definiu o jogo aos 49 minutos com Igor Torres e levou 3 pontos para casa. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, enquanto o Fortaleza recebe o Santos. No meio da semana, no entanto, o alviverde faz o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores contra o rival São Paulo.