Brasileirão: Palmeiras vence Fortaleza por 3 a 0 após queda no Mundial

Scarpa, Lucas Lima e Breno Lopes marcaram os gols; time alviverde começa nesta semana maratona com três jogos em sete dias

VICTOR MONTEIRO /W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Breno Lopes marcou o terceiro do Verdão



No primeiro jogo após a participação no Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não decepcionou a torcida. Com time mesclado entre titulares e reservas, a equipe alviverde venceu por 3 a 0 e se manteve no sexto lugar na tabela, um ponto a menos do que o Fluminense. A derrota deixou o Fortaleza em 15ª na tabela, quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Com a bola rolando quem abriu o placar foi Gustavo Scarpa, aos 20 minutos, em cobrança de falta. Seis minutos depois, Lucas Lima deixou o dele após desvio de bola na pequena área. Herói na final da Libertadores, Breno Lopes fez o terceiro aos 38 minutos com um chute forte no canto direito.

No meio da semana o Palmeiras vai ter uma maratona de jogos. Na quarta-feira, 17, viaja para encarar o Coritiba em jogo atrasado da 35ª rodada. Na sexta-feira, 19, a equipe faz o clássico contra o São Paulo, no Morumbi. E dois dias depois encara o Atlético-GO em casa. A equipe vai prolongar sua temporada até o dia 7 de março, quando faz o jogo de volta da final da Copa do Brasil com o Grêmio. Do outro lado, o Fortaleza encara o Bahia no sábado, dia 20, na rodada 37 do Brasileirão.