Brasileirão: Palmeiras vence Juventude e segue abrindo vantagem na liderança

Depois de um primeiro tempo sufocante, Rony e Murilo marcaram os gols da vitória do Verdão

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo



No primeiro jogo após a eliminação na Copa Libertadores, o Palmeiras recebeu o Juventude pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1. Devido ao mau tempo no Sul, o Juventude só conseguiu desembarcar em São Paulo no início da tarde deste sábado, 10, e chegou a pedir o adiamento do jogo, mas a CBF não cedeu. Dentro de campo, no primeiro tempo, o Palmeiras teve muitas chances de abrir o placar, mas o goleiro Pegorari apareceu com grandes defesas ou a defesa afastava em cima da hora. E a pressão deu certo no início do segundo tempo, quando Marcos Rocha lançou para Rony no primeiro minuto e o atacante bateu por baixo das pernas de Pegorari, abrindo o placar. Mas aos 18 minutos, Parede empatou. Três minutos depois, Murilo recolocou o Verdão na frente. O resultado coloca o time paulista com 54 pontos, oito pontos a frente do vice. Já o Juventude permanece na lanterna. Na próxima semana, o Palmeiras faz o clássico contra o Santos e o Juventude recebe o Fortaleza.