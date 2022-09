US Open: Iga Swiatek vence Jabeur e é campeã do simples feminino

Polonesa fechou em 2 sets a 0, mas sofreu no segundo set com jogo dura de Jabeur

Reprodução/ Twitter @usopen Iga Swiatek levou seu primeiro título do US Open da carreira



A polonesa Iga Swiatek, número 1 do ranking da WTA, venceu a tunisiana Ons Jabeur (vice-campeã de Wimbledon e 5ª do ranking) neste sábado, 10, no simples feminino e se tornou campeã do US Open. Essa foi a primeira vez que ambas chegaram à final do Grand Slam e o primeiro título do torneio para Iga. O primeiro set foi fácil para a polonesa, que fechou 6/2. No segundo set, Jabeur mostrou reação e impôs dificuldades, mas Swiatek fechou com 7/6. Nesse sábado ainda aconteceu a final das duplas mistas e a dupla da Austrália, formada por Sanders e Peers, venceram a dupla Flipkens (BEL) e Roger-Vasselin (FRA) por 2 sets a 1. Neste domingo, 11, os títulos das duplas femininas e do simples masculino fecham o torneio de 2022.