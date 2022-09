Santos perde para o Ceará e emenda 3º jogo sem vencer no Brasileirão

Peixe é o 10º colocado na tabela, enquanto os cearenses estão em 12º após a vitória por 2 a 1

LUCAS EMANUEL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Zé Roberto fez o segundo gol do Vozão, ainda no primeiro tempo



O Santos viajou até o Ceará para enfrentar o time da casa e perdeu por 2 a 1 pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista está há três jogos sem vencer e estaciona no 10º lugar da tabela. Já o Vozão está na 12ª colocação ao encerrar o jejum de sete jogos sem vencer. A partida na Arena Castelão teve um primeiro tempo de domínio dos donos da casa. Logo aos seis minutos, Castilho abriu o placar. Aos 30, a zaga santista errou e Zé Roberto ampliou. Na volta do intervalo, o Santos reformulou o meio de campo e partiu para o ataque. Aos 11 minutos, a zaga cearense errou e entregou no pé de Marcos Leonardo, que chutou para as redes e diminuiu. O Peixe continuou em cima, mas não conseguiu empatar. As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, pela 27ª rodada. O Ceará joga contra o São Paulo no domingo, 18, às 16h (horário de Brasília) e o Santos faz o clássico contra o Palmeiras, no mesmo, dia às 18h30.