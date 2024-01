Caio Paulista é alvo de ofensas após transferência do São Paulo para o Palmeiras

Irritados ao ver o jogador com a camisa do rival, torcedores são-paulinos o chama de ‘Judas’; clube do Morumbi não exerceu a prioridade de compra

Fabio Menotti/Palmeiras Após boa temporada pelo São Paulo, Caio Paulista assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2028



O jogador Caio Paulista, que trocou o São Paulo pelo Palmeiras, tem sido alvo de ofensas por parte dos torcedores são-paulinos nas redes sociais. A imagem do atleta vestindo a camisa do rival despertou ódio e irritação entre os torcedores. Na última sexta-feira, internautas lotaram as redes sociais de Caio Paulista com ofensas, utilizando principalmente a palavra “Judas”. O jogador foi apresentado pelo Verdão neste ano, após uma excelente temporada em 2023, quando foi utilizado como ala esquerda pelo técnico Dorival Junior. No entanto, a diretoria tricolor não exerceu sua prioridade na compra do atleta, que estava emprestado pelo Fluminense, e o empresário Eduardo Uram ofereceu o jogador ao Palmeiras, que aceitou a negociação e pagou R$ 20,5 milhões.

Caio Paulista foi orientado pelo Palmeiras a não responder às ofensas nas redes sociais. No entanto, a imagem do jogador vestindo a camisa do rival é vista como uma provocação pelos torcedores são-paulinos, que cortaram relações com ele. O atleta, por sua vez, se mostrou feliz por estar no Verdão e elogiou a estrutura do clube. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, pretende utilizar Caio Paulista em duas funções: como lateral esquerdo, quando Piquerez estiver servindo à seleção uruguaia, e como atacante pela esquerda. O treinador português ficou satisfeito com a contratação inesperada do jogador. Enquanto isso, no São Paulo, há revolta com a atitude dos dirigentes palmeirenses e a perda de uma das melhores revelações do clube em 2023. Os torcedores são-paulinos continuam se vingando nas redes sociais.