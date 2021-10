Luxemburgo é condenado a pagar multa de R$ 10 mil por xingar arbitragem na Série B

Técnico foi expulso após gol anulado do Cruzeiro, contra o Operário, e chamou árbitro de ‘safado’

Bruno Haddad/Cruzeiro Vanderlei xingou o árbitro da partida após ser expulso



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou nesta segunda-feira, 25, que o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Cruzeiro, deverá pagar uma multa de R$ 10 mil à CBF por desrespeitar a arbitragem em partida contra o Operário, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 16 de setembro, que terminou empatada em 1 a 1. De acordo com o vice-presidente administrativo, auditor Felipe Bevilacqua, metade do valor da multa será convertido para a creche Escola Arco-Íris. No jogo em questão, a Raposa teve um gol anulado no último minuto, o que criou uma grande confusão e a expulsão do treinador. Na súmula, o árbitro relatou ter sido xingado por Luxemburgo. “Você está mal-intencionado, quem deveria ser expulso é você, seu safado, é isso que vocês queriam”, disse. O Cruzeiro é hoje o 12º colocado na tabela da Série B.