Luiz Adriano, do Palmeiras, atropela homem em saída de supermercado em São Paulo

PAULO SéRGIO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Adriano durante partida do Palmeiras



Luiz Adriano, do Palmeiras, atropelou homem em saída de supermercado no bairro da Pompeia, perto da Academia de Futebol, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 6. O atacante havia levado a sua mãe para fazer compras e, quando estava saindo do estabelecimento, acabou atingindo o pedestre com o seu carro. Em vídeo que circula nas redes sociais, o atleta aparece perto da vítima, que é socorrida por uma equipe médica. Assista ao final da matéria.

De acordo com a assessoria de Luiz Adriano, o jogador prestou socorro e o incidente foi uma fatalidade. “Luiz Adriano prestou todo suporte e atenção com a vítima, que se encontra em recuperação e em bom estado”, diz um trecho da nota, que também afirma que o centroavante “não teve culpa ou estava dirigindo de forma imprudente”.