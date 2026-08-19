Cerro Porteño x Palmeiras: acompanhe a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A Jovem Pan transmite as emoções do duelo, que vale vaga nas quartas de final na competição, a partir das 18h, com narração de Nilson César, comentários de Felippe Facincani e reportagem de Giovanni Chacon.
Acompanhe a transmissão da Jovem Pan
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