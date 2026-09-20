Palmeiras esbarra em milagres de Weverton e Flamengo pode abrir vantagem

A equipe de Abel Ferreira martelou o adversário e chutou incríveis 29 bolas na direção do gol, tendo 72% da posse de bola contra o Grêmio

Verdão ficou no 0 a 0 contra o Grêmio neste domingo, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras jogou o futebol e pressionou o adversário como a torcida há tempos não via, porém o resultado não veio graças a uma das mais recentes vítimas da corneta da torcida alviverde: Weverton. Com isso, o Verdão ficou no 0 a 0 contra o Grêmio neste domingo, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão.

A equipe de Abel Ferreira, ausente da beira do campo por ainda estar cumprindo suspensão, martelou o adversário e chutou incríveis 29 bolas na direção do gol, tendo 72% da posse de bola. Porém, Weverton estava em uma manhã inspirada, fazendo nada menos do que 9 defesas, das quais muitas foram verdadeiros “milagres”.

Como fica a situação de Grêmio e Palmeiras no Brasileirão

Com o resultado, o Palmeiras vai aos 57 pontos e empata com o líder Flamengo na tabela. Porém, os rubro-negros podem ampliar a vantagem, já que jogam ainda neste domingo, às 18h30, em casa contra o Red Bull Bragantino.

O time alviverde tem três empates e uma vitória apenas nos últimos quatro jogos do Brasileirão. Já o Grêmio consegue um ponto importante, vai aos 29 pontos, mas segue em situação desesperadora no Brasileirão, ocupando a 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

O craque do jogo

Não tem como não ser Weverton o nome do jogo. De tão criticado pela torcida palmeirense, mesmo com as diversas taças empilhadas no antigo Allianz Parque, o goleiro fez questão de ter sua melhor atuação do ano diante de seu ex-clube.

Ele foi bombardeado com quase 30 chutes e, mesmo assim, não permitiu que a meta fosse vazada.

Como foi Grêmio x Palmeiras

Se o problema nas últimas rodadas era um futebol de pouco volume, no primeiro tempo não foi assim. O Palmeiras amassou o Grêmio e dominou a posse de bola, deixando aos mandantes apenas a possibilidade do contra-ataque.

O time alviverde acertou a trave duas vezes no começo do jogo, com Vitor Roque e Marlon Freitas, e fez Weverton trabalhar nas bolas aéreas, com Gustavo Gomez quase abrindo o placar também.

O Grêmio explorou contra-ataques e criou poucas boas chances, a melhor delas com Carlos Vinicius, que parou em Carlos Miguel. No final do primeiro tempo, foi Pavón que chegou com perigo, após um escorregão de Barboza, e fez o goleiro alviverde trabalhar. Carlos Miguel ainda evitou um gol de cabeça de Gustavo Martins nos acréscimos.

No segundo tempo, o jogo começou do mesmo jeito que terminou o primeiro, com o Palmeiras na pressão, especialmente nas bolas aéreas. Vitor Roque quase abriu o placar aos 9 minutos, mas Weverton fez mais um “milagre”.

Aos 25 do segundo tempo, Weverton evitou mais um gol com uma defesaça num chute a queima-roupa de Andreas Pereira.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a jogar agora apenas depois da Data Fifa, no dia 8 de outubro, no Nubank Parque, contra o Bahia.

Já o Grêmio volta a jogar no dia 7 de outubro, em Belém, contra o Remo.

GRÊMIO 0 X 0 PALMEIRAS

GRÊMIO: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena, Wallace; João Pedro (Marcos Rocha), Villasanti, Noriega (Danilo Barbosa) e Pedro Gabriel; Pavón (Enamorado), Amuzu (Jovane Cabral) e Carlos Vinicius (Braithwaite). Técnico: Renato Gaúcho.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Khelven), Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Mauricio); Jhon Arias (Felipe Anderson), Flaco López, Vitor Roque (Sosa). Técnico: João Martins.

ÁRBITRO: Paulo Cesar Zanovelli.

CARTÕES AMARELOS: Giay, Noriega, João Pedro, Carlos Vinícius, Gustavo Martins, Piquerez, Sosa, Pedro Gabriel.

PÚBLICO: 50.694.

RENDA: Não informado.

LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.