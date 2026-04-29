Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Cerro Portenõ se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30, estádio La Nueva Olla, em Assunção, em partida válida pela Conmebol. O confronto acontece pela 3ª rodada da fase de grupos e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

Líder do Brasileirão com 32 pontos, o Palmeiras vem de vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no domingo. Na competição internacional, ele está no Grupo F e ocupa a segunda posição, com 4 pontos. Soma uma vitória e um empate. Ja o Cerro Porteño, por sua vez, empatou com o Sportivo Ameliano, em casa, pelo Campeonato Paraguaio. Na Libertadores, ele está na terceira posição, com três pontos.

Onde assistir Palmeiras x Cerro Portenõ ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 21h00.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo (apenas para São Paulo e Paraná), Ge TV, ESPN e Disney+.