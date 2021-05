Classificado às oitavas, Palmeiras perde para o Defensa y Justicia na Libertadores

Alviverde buscou o placar por três vezes, mas levou gols nos acréscimos; resultado manteve o Palmeiras na liderança do Grupo A

EFE/EPA/Andre Penner

Na penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras recebeu na noite desta terça-feira, 18, a equipe do Defensa y Justicia no Allianz Parque para cumprir tabela, já que está classificado para as oitavas de final desde a outra rodada, e perdeu por 4 a 3. Quem abriu o placar foram os visitantes. Walter Bou marcou aos nove minutos depois de cobrança de escanteio. Não deu nem tempo de comemorar porque as 11, Zé Rafael empatou após cobrança de falta de Scarpa. O jogo continuou movimentado e aos 27, Bou apareceu novamente para recolocar a equipe argentina na frente, mas aos 35 minutos, Willian chutou, a bola desviou no zagueiro e entrou no canto do goleiro Unsain, empatando novamente o placar.

No segundo tempo, os argentinos continuaram em cima e aos sete minutos, Matías Rodríguez fez o terceiro depois de furada de Bou. No ‘toma lá dá cá’, três minutos depois Zé Rafael lançou uma bomba e acertou o travessão de Unsain. Aos 24, Jailson apareceu para salvar o Palmeiras e aos 30 minutos, Scarpa apareceu para empatar novamente para o alviverde. O camisa 14 dominou bola cruzada de Viña e chutou rasteiro no canto direito. Nos acréscimos, Braian Romero fez o quarto do Defensa, decretando a vitória por 4 a 3. O resultado mantém o Palmeiras em primeiro no Grupo A com 12 pontos, logo atrás vem o Defensa com oito pontos. O Independiente del Valle está em terceiro com quatro e o Universitario fez apenas um ponto.